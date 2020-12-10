كورونا حرم دابو من تشييع زوجته.. فلحق بها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 9 أيام فقط فصلت وفاة الكابتن أمين دابو عن وفاة زوجته، والتي لم يستطع حضور جنازتها في مصر بسبب الأوضاع الحالية، فاعتصره الحزن، وهو الذي عانى في آخر أيامه من الوهن والتعب بسبب مرض في الأعصاب، وتعرض لجلطة في الدماغ، وبعد يومين من دخوله المستشفى توفي دماغيا وفي اليوم الخامس انتقل إلى رحمة الله. دابو الذي عاش حتى آخر أيامه رغم مرضه محبا لكرة القدم وعمل مدربا في أحد الأكاديميات لتعليم فنون الكرة للصغار ثلاثة أيام كل أسبوع توفي أمس الأول في المستشفى السعودي الألماني بجدة، وتم غسله في مسجد العامودي العصر، ودفنه في مقبرة الرويس بعد صلاة المغرب بحضور جمع من اللاعبين والإداريين والجمهور العاشق لهذا النجم، من أبرزهم عبدالهادي حداد ووحيد جوهر وعمر الحامدي إضافة إلى إبراهيم سويد وظريف حلواني من إدارة النادي. وكشف عمر الحامدي الصديق المقرب عن أحد الأسرار التي كان الكابتن أمين دابو يؤديها ولا يخبر بها أحد وهو أنه كان دائم الصدقة ودفع أموال للفقراء بأسماء أصدقائه المتوفين، وأضاف «كان متسامحا جدا ومحبا للخير، عصف به الحزن على زوجته التي فقدها قبل وفاته بأسبوع تقريبا، وكان يعاني من مرض في الأعصاب آخر حياته، فقدنا أخا وإنسانا نسأل الله له الجنة». من جانبه، كشف عبدالهادي حداد لاعب الأهلي السابق أن الفقيد كان لديه مجلس خاص به عبارة عن متحف يضم كل ما يخصه رياضيا ويستقبل فيه الجميع، وأضاف «فقدنا أخا وصديقا صادقا وأمينا مع الجميع، فقدنا رجلا اكتفى بحب الجميع وابتعد عما دون ذلك.» دابو الأب لمحمد ومنصور وخالد ونورة كان دائم الحرص على أبنائه ويحب أن يراهم في أفضل المواقع ويوصي أصدقاءه بهم بعد وداعه.

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