شكرا لقرائتكم خبر انتصارات القادسية تثير رعب العين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينوي نادي العين اقتناص العلامة الكاملة عندما يستضيف القادسية على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية ، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حقق العين التعادل الأول في مسيرته في دوري المحترفين أمام الفيصلي الجولة الماضية ليرفع رصيده إلى 7 نقاط واحتل المركز الـ13 ولَم يحقق الفوز إلا في مناسبتين، ويعتبر ثاني أكثر الفرق تعرضا للخسارة بواقع 4 بعد أندية النصر وضمك والوحدة، ودفاعه يعد ثاني أضعف دفاع بجانب الوحدة، حيث استقبل 12 هدفا وسجل 10 مرات. في المقابل يسعى القادسية إلى تأكيد تفوقه وارتفاع نسقه في حصد النقاط بعد تحقيقه الفوز الثالث الجولة الماضية أمام الشباب 2-1 رفعت رصيد الفريق إلى 10 نقاط.

يذكر أن القادسية يقع في المركز الـ10 فاز في 3 مباريات، وخسر في مثلها، وتعادل مرة واحدة، واستقبل اكثر مما سجل بواقع 9 مرات مقابل تسجيله 8 أهداف فقط. وتعد المواجهة هي الأولى بين الفريقين في دوري المحترفين.