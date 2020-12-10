شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يصطدم بالشباب.. و3 خيارات لسانوغو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يدخل الاتحاد تحديا جديدا عندما يواجه نظيره الشباب اليوم على استاد الأمير سلطان بن خالد بالرياض، في إحدى أقوى مباريات الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

سيكون اللقاء هو الثاني بين الفريقين في غضون أيام قليلة، حيث تقابلا الأسبوع الماضي في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وانتهت المباراة (2/2) على ملعب الشباب.

ويعيش الاتحاد أفضل حالاته الفنية منذ مواسم، وقفز الفريق للمركز الرابع برصيد 12 نقطة، كما استعاد الفريق لاعبه كريم الأحمد، أما الشباب رغم أن الفريق يملك عناصر على مستوى جيد، إلا أن ما يقدمه اللاعبون ليس مقنعا، ويبدو أن البرتغالي بيدرو كايشينا غير قادر على توظيف كوكبة النجوم بالشكل المثالي.

على صعيد متصل، أشارت صحيفة mondo الصربية إلى أن المحترف العاجي سيكو سانوغو المعار من نادي الاتحاد لنادي النجم الأحمر الصربي بات أمام ثلاثة خيارات في مسيرته الاحترافية المقبلة.

وتتمثل تلك الخيارات في تجديد إعارته مع النادي الصربي لفترة مقبلة أو إعارته لناد آخر أو عودته مجددا لنادي الاتحاد في يناير المقبل تزامنا مع بدء فترة الانتقالات الشتوية.

وكان اللاعب قد أعير للنادي الصربي في يناير الماضي لمدة موسم مع التزام النادي بمشاطرة النادي المعار إليه في دفع رواتبه الشهرية، وذلك بسبب قيمة عقده العالية والتي تصل سنويا لمبلغ مليونين ونصف المليون يورو.

وفضل المدير الفني للفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد فابيو كاريلي أن يختتم الفريق أمس استعداداته لمواجهة الشباب، وأبدى جميع اللاعبين جاهزيتهم للقاء عدا الثلاثي فهد المولد وعبدالرحمن اليامي وعبدالمجيد السواط الذين يواصلون برنامجهم التأهيلي واللياقي.