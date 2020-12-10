شكرا لقرائتكم خبر الفيصلي طريق الرائد لفك الارتباط مع 5 أندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواجه الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة نظيره الفيصلي ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيدخل الرائد اللقاء مع مدربه هاسي منتشيا بعودة نجمه المغربي فوزير بعد إصابته بكورونا أخيرا، ويأمل الرائد في تعويض خسارته من الهلال الجولة الماضية بهدف دون مقابل، حيث يمتلك الفريق 10 نقاط بالتساوي مع الأندية الخمسة، وهم أبها والقادسية والفيصلي والتعاون والفتح، وحقق الفوز 3 مرات وخسر في مثلها، وتعادل مرة واحدة، وسجل 11 واستقبل مثلها، ويقبع في المركز 8.

فيما يود الفيصلي صاحب المركز 5 مع مدربه شاموسكا فك الارتباط مع الأندية الخمسة، وذلك بالوصول إلى النقطة 13 على أمل تعثر الاتحاد وانتزاع المركز 4 منه، يأتي ذلك بعدما فرض العين التعادل الإيجابي أمام عنابي سدير، ولم يحقق الفريق إلا انتصارين و4 تعادلات وخسارة وحيدة.

يذكر أن آخر مواجهة بين الفريقين في مدينة بريدة انتهى للرائد 2-1، وكان آخر فوز للفيصلي على الرائد موسم 2019 الدور الثاني 3-0.