شكرا لقرائتكم خبر صدمة جديدة للاتحاد شكوى الخراع تخصم 3 نقاط من رصيده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بات في حكم المؤكد أن يتلقى نادي الاتحاد صدمة جديدة في الأيام المقبلة، حيث يتوقع خصم ثلاث نقاط من رصيده في بنك دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، نتيجة عدم التزامه بسداد مستحقات لاعبه السابق فيصل الخراع بعد انقضاء المدة المحددة بـ30 يوما التي منحها له مركز التحكيم الرياضي السعودي في قراره رقم 47 / ل ض / 2020 وتاريخ 9 نوفمبر الماضي، وفي الفقرة الرابعة من المادة رقم 85 .

وأكد الخراع لـ«مكة» أنه لم يتلق أي اتصالات حتى أمس من إدارة نادي الاتحاد بخصوص دفع المبلغ المستحق والبالغ مليونا وتسعمئة ألف ريال، مبديا امتعاضه من تجاهل الإدارة الاتحادية للقرار وعدم حرصها في التواصل معه، مشددا في الوقت نفسه على تمسكه بكامل حقوقه وعدم قبوله التفاوض بخصوص المبلغ .

يذكر أن فريق الاتحاد يحتل المركز الرابع بترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة، وفي حال لم يتم سداد المبلغ ستخصم 3 نقاط من رصيده ليعود لـ9 نقاط متقهقرا مراكز عدة.

يذكر أن منطوق قرار مركز التحكيم الرياضي غير قابل للاستئناف، وأشار إلى غرامة مالية قدرها 38395 ريالا تدفع لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.