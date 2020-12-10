صدمة جديدة للاتحاد شكوى الخراع تخصم 3 نقاط من رصيده

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وأكد الخراع لـ«مكة» أنه لم يتلق أي اتصالات حتى أمس من إدارة نادي الاتحاد بخصوص دفع المبلغ المستحق والبالغ مليونا وتسعمئة ألف ريال، مبديا امتعاضه من تجاهل الإدارة الاتحادية للقرار وعدم حرصها في التواصل معه، مشددا في الوقت نفسه على تمسكه بكامل حقوقه وعدم قبوله التفاوض بخصوص المبلغ .يذكر أن فريق الاتحاد يحتل المركز الرابع بترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة، وفي حال لم يتم سداد المبلغ ستخصم 3 نقاط من رصيده ليعود لـ9 نقاط متقهقرا مراكز عدة.
يذكر أن منطوق قرار مركز التحكيم الرياضي غير قابل للاستئناف، وأشار إلى غرامة مالية قدرها 38395 ريالا تدفع لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.
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