شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة البداية للجنة الكرة بالزمالك تُسطر فشلا كبيراً فى الصفقات والمستحقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفسر لاعبو فريق الزمالك، عن سبب عدم صرف المستحقات الخاصة بهم فى الأيام الماضية مثلما حصلوا على وعدا من لجنة الكرة التى ترأسها أيمن يونس إن جميع الملفات سيتم حلها إلا إنهم لم يتسلموا مستحقاتهم فى الموعد المحدد طوال الأيام الماضية، ليفتح ذلك الملف الباب أمام الأمور التى تعثرت فيها لجنة الكرة بنادى الزمالك منذ توليها المهمة بقيادة أيمن يونس.

تعثر فى قيد حميد أحداد بالقائمة الأفريقية

تعثرت لجنة الكرة بنادى الزمالك، فى النجاح فى أولى الملفات الإدارية فى قيادة الفريق الأبيض حيث لم يتم قيد المغربى حميد أحداد فى قائمة الفريق الأفريقية، لتأخر وصول بطاقته الدولية ليهدر الأبيض على نفسه فرصة التسلح باللاعب المغربى فى دورى أبطال إفريقيا وسيضطر الأبيض إلى انتظار لفترة القيد المقبلة من أجل قيد اللاعب فى البطولة الأفريقية.

"صفر" فى الصفقات والصفقة الوحيدة بتوقيع المجلس السابق

كما فشلت لجنة الكرة بنادى الزمالك فى إبرام أية صفقات لتدعيم النادى الأبيض، حيث اكتفى النادى بصفقة وحيدة فى فترة الانتقالات وهي صفقة التونسى حمزة المثلوثى والتى استقدمها مجلس الزمالك السابق ولم تنجح لجنة الكرة فى ضم أية صفقات رغم إعلان البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، لحاجة الفريق إلى مجموعة من الصفقات.