شبانة يكشف فى تليفزيون ”الخليج 365” خطة الزمالك فى انتقالات الشتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد شبانة فى برنامجه "مع شبانة" عبر تليفزيون ”الخليج 365”، خطة مسئولو الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حيث أوضح إن هناك تواصل من جانب إدارة النادى مع سيد مرعي، وكيل اللاعبين، لمطالبته بعودة فتح خطوط اتصال مع ثنائي بيراميدز نبيل عماد دونجا وعبد الله بكري من أجل ضمهم من ناديهم في فترة الانتقالات المقبلة حيث لم يبرم الزمالك سوى صفقة وحيدة في الميركاتو الماضي متمثلة في ضم التونسي حمزة المثلوثي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الصفاقسي التونسي. ولمتابعة برنامج "مع شبانة" كاملاً ولمتابعة برنامج "مع شبانة" كاملاً وتابع شبانة عبر برنامجه فى تليفزيون ”الخليج 365”، إن لجنة الكرة بالزمالك تخطط لاستقدام لاعب أجنبي جديد حال رفض فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق تجديد عقده خلال الفترة الجارية، حيث يلوح اللاعب بامتلاكه عروضا قطرية وسعودية من الغرافة القطري والتعاون السعودي لذا سيتم التحرك لضم بديلا له حال تمسكه بالرحيل. كما أوضح شبانة إن المغربي محمد أوناجم، جناح الزمالك، أول المهددين بالرحيل عن قلعة ميت عقبة في فترة الانتقالات المقبلة حال عدم ظهوره بالمستوى المنتظر منه قبل الانتقالات الشتوية حيث حال ظهور اللاعب بمستوى متذبذب سيتحرك مسئولي الزمالك نحو ضم مهاجم أجنبي لتدعيم مركز رأس الحربة على حساب الجناح المغربي أو إعادة الإيفوارى رزاق سيسيه وقطع إعارته من الاتحاد السكندرى. الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية

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