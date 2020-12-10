شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: تعصبنا للوطن انعكس على استقبال الرئيس بفرنسا..و 16 مليار ميزانية الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أنه تم وضع رؤية وطنية لمبادرة لا للتعصب بالتعاون مع مختلف وسائل الإعلام بها أهداف كثيرة تلتقي مع استراتيجية وزارة الشباب والرياضة فنحن جميعا متعصبون فيما بيننا ولكن التعصب الحقيقى والصحيح لبلدنا ووطننا ، وأضاف صبحى خلال احتفالية الأهرام بالمبادرة إن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية دائما يطالبنا بالتصدى لكل ما هو سلبى وخاصة الشائعات وقد ظهر تعصبنا للوطن واانعكس فيما شهدناه من استقبال الرئيس خلال زيارته لفرنسا حيث كان الاستقبال حافلا .

وكشف وزير الرياضة عن الدعم الذى تمنحه القيادة السياسية للدفع والمساعدة والنهوض بمنظومة الشباب والرياضة قائلا :" حجم الدعم والدفع لوزارة الشباب والرياضة يصل إلى قرابة الـ16 مليار جنيها "

وأضاف صبحى أنه منذ عامان وحتى الآن وصل عدد حمامات السباحة التى تم أنشاؤها الى 40 حماما مقابل انشاء 36 فقط منذ 30 عاما قبل عام 2014

، بالاضافة الى مشاريع بمشاركة الشباب تخطت ال 300 مشروعا بمشاركة ملايين الشباب فى كل مكان بمصر للوصول لفكر شبابى .

وأضاف :" كما طورنا الاستادات و الصالات الرياضية بخلاف البطولات الرياضية التى تمت استضافتها فى مصر" ، وقال وزير الرياضة ان الدولة والقيادة السياسية اولت اهتماماتها للشباب والمرأة لذلك نطالب الشباب بالتصدى لكل ما هو سلبى .

وتنظم مؤسسة الاهرام احتفالية كبرى في إطار مبادرة "مصر أولاً.. لا للتعصب" بمناسبة بدأ انطلاق الدورى العام لكرة القدم وصولاً إلى دعوة النقاد الرياضيين والإعلاميين فى مجال الرياضة لنبذ التعصب والانحياز وبداية مرحلة جديدة قوامها التعاون المشترك، بهدف إنجاح الموسم الجديد.