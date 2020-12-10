شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن طريقة تحديد بطل الدورى فى حالة الظروف القهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد الكرة اللائحة الرسمية والنهائية الخاصة بدورى الموسم الجديد 2020 - 2021، الذى ينطلق غدا الجمعة، بثلاث مباريات وهى مباراة إنبى وأسوان على ستاد بتروسبورت ومباراة طلائع الجيش والجونة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ومباراة الإنتاج الحربى وسيراميكا كليوباترا على ستاد الاهلى والسلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز في نسخته رقم 62 .

ووفقا للمادة 20 من لائحة لجنة المسابقة للموسم الجديد "في حالة إلغاء المسابقة أو عدم اكتمالها لظروف قهرية ، قبل انقضاء نصف المسابقة أي قبل لعب 153 مباراة من أصل 306 مباراة تلغى نتائج جميع الفرق ويعتبر الموسم كأنه لم يكن وفي تلك الحالة يرسل الاتحاد المصري لكرة القدم إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نفس الفرق المشاركة في أخر نسخة من بطولات الأندية الإفريقية للمشاركة في النسخة التالية."

وأضاف اتحاد الكرة وفقا للائحة الرسمية والنهائية: "بعد انقضاء نصف المسابقة أي بعد إقامة 153 مباراة أو أكثر يعتمد أخر ترتيب للفرق وقت إلغاء المسابقة والأخذ في الاعتبار أنه في حالة عدم تساوي الفرق في عدد المباريات يتم تطبيق مبدأ المجدارة الرياضية قبل اعتماد الترتيب النهائي عن طريق المعادلة التالية (عدد النقاط التي حصدها كل فريق مقسوم على عدد المباريات التي خاضها كل فريق)، وفي حالة تساوي الفرق مع النقاط بعد تطبيق معادل الجدارة الرياضية يتم الاحتكام إلى البند الرابع من هذا الشروط."

فى السياق ذاته، قال مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات إنه لن يتم تأجيل أي مباراة في الدورى الجديد إلا في حالة الظروف القهرية، وأن مسابقة الدوري لن تتوقف بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو، ولن يكون من حق أى فريق تأجيل مبارياته بسبب تواجد لاعبيه فى المنتخب الأولمبى، ولن يتم تأجيل أى مباريات إلا فى الظروف القهرية فقط.

وأضاف مازن مرزوق: "على جميع الأندية أن تعلم صعوبة الموقف، وأن الدورى سيكون مضغوطا بسبب الارتباطات العديدة للأندية والمنتخبات"، مع التشديد على أن الجدول الخاص بالدورى سيكون مضغوطا بسبب ظروف فترة كورونا.

وقال مرزوق فى اجتماعه باتحاد الكرة مع ممثلى الأندية أن تكاليف المسحات تقع على الأندية وهو ما اعترضت عليه الأندية خلال الاجتماع.

وأضاف أنه لن يتم بدء أى مباراة فى الدورى بدون سيارة إسعاف، وحال عدم وجودها الحكم سيلغى المباراة واعتبار الفريق صاحب الملعب مهزوما، مؤكدا أنه حال تأخر سيارة الإسعاف قبل المباراة بـ20 دقيقة سيتم تغريم النادى صاحب المباراة.