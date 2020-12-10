شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة بدأ انطلاق الدورى.. وزير الرياضة وجبر يشاهدان عرض موسيقى لمبادرة " مصر اولا ..لا للتعصب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت احتفالية مصر اولا لا للتعصب التى تنظمها مؤسسة الأهرام بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى للاعلام ، عرض موسيقى لاوركسترا وزارة الشباب والرياضة وكذلك اضاءة مبنى الاهرام بعنوان المبادرة " مصر اولا ..لا للتعصب"

وتنظم مؤسسة الاهرام احتفالية كبرى في إطار مبادرة "مصر أولاً.. لا للتعصب" بمناسبة بدأ انطلاق الدورى العام لكرة القدم وصولاً إلى دعوة النقاد الرياضيين والإعلاميين فى مجال الرياضة لنبذ التعصب والانحياز وبداية مرحلة جديدة قوامها التعاون المشترك، بهدف إنجاح الموسم الجديد.

كما يشهد الاحتفالية رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام .

ومن المقرر ان يعقد لقاء فكري في قاعة نجيب محفوظ تلقى فيه كلمات قصيرة عن تناول خطة وزارة الشباب للموسم الجديد، والضوابط الإعلامية للتصدي لأى مخالفات تحدث وخطة التليفزيون المصرى لنقل المباريات والسياسات والأكواد الخاصة بالنشر في البرامج والصحف ويعقب ذلك حفل من كورال وزارة الشباب والرياضة.