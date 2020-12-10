شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج فى صور مع الثلاثية التاريخية: شعور رائع فى عامى الأول مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم المالى أليو ديانج، لاعب الوسط بالنادى الأهلى، عن سعادته بتحقيق الثلاثية التاريخية مع الأهلى، مؤكدا أنه شعور رائع تحقيق هذه البطولات فى عامه الأول مع القلعة الحمراء، حيث نشر عبر حسابه على انستجرام، صورة له مع الثلاثية، دروع الدورى، دورى أبطال إفريقيا وكأس مصر، أتبعها بتعليق: "يا له من شعور رائع الحمد لله، العام الأول مع الأهلى وتحقيق الثلاثية، بفضل الجميع والمشجعين والزملاء والمدربين والموظفين والعاملين، المزيد قادم إن شاء الله".



ديانج

من ناحية أخرى، أجرى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تقسيمة قوية للاعبى الفريق فى المران المسائى، اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة، وواصل الفريق تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها الأحد القادم، على استاد الأهلى الجديد بمدينة السلام، فى إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات الدورى الممتاز، حيث يستهل المارد الأحمر رحلته للدفاع عن لقبه المفضل.



ديانج مع الثلاثية

واستعاد الأهلى خلال الأيام الماضية رباعى الفريق الذى كان مُصاب بكورونا وهم، أحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام ووليد سليمان وديانج بعدما غاب الرباعى عن تدريبات الفريق ومبارياته الماضية قبل أن يتماثل للشفاء من الفيروس ويشارك فى التدريبات، ويصبح جاهزاً للمشاركة فى المباريات حسب رؤية الجهاز الفنى.





ويظهر فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى بالزى الجديد بداية من الأحد، وبالتحديد فى مواجهة مصر المقاصة بافتتاح مباريات الفريقين فى الدورى العام، وأكد مسئولو الأهلى أن الزى الجديد يحمل العديد من التغييرات على مستوى التصميم، فيما سيتم إلغاء الألوان الاحتياطية الحالية الأسود والبستاج بألوان جديدة مع الاحتفاظ باللون الأساسى للفريق وهو الأحمر الذى يعبر عن هوية النادى على مدار تاريخه.