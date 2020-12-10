اتحاد الكرة يوضح كيف يحدد البطل حال إلغاء المسابقة لظروف قهرية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أوضحت لائحة لجنة المسابقات الخاصة بالاتحاد المصري لكرة القدم القاعدة التي سيتم العمل بها في حالة إلغاء المسابقة وعدم اكتمالها لظروف قهرية، وهو الأمر الذي لم يكن ضمن اللائحة في الموسم الماضي.

وقالت المادة 20 من لائحة لجنة المسابقة للموسم الجديد 2020-2021: "في حالة إلغاء المسابقة أو عدم اكتمالها لظروف قهرية."

وتابع: "قبل انقضاء نصف المسابقة أي قبل لعب 153 مباراة من أصل 306 مباراة تلغى نتائج جميع الفرق ويعتبر الموسم كأنه لم يكن وفي تلك الحالة يرسل الاتحاد المصري لكرة القدم إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نفس الفرق المشاركة في أخر نسخة من بطولات الأندية الإفريقية للمشاركة في النسخة التالية."

وأضاف: "بعد انقضاء نصف المسابقة أي بعد إقامة 153 مباراة أو أكثر يعتمد أخر ترتيب للفرق وقت إلغاء المسابقة وع الأخذ في الاعتبار أنه في حالة عدم تساوي الفرق في عدد المباريات يتم تطبيق مبدأ المجدارة الرياضية قبل اعتماد الترتيب النهائي عن طريق المعادلة التالية (عدد النقاط التي حصدها كل فريق مقسوم على عدد المباريات التي خاضها كل فريق)، وفي حالة تساوي الفرق مع النقاط بعد تطبيق معادل الجدارة الرياضية يتم الاحتكام إلى البند الرابع من هذا الشروط."

وواصل: "ويتم في جميع الأحوال تطبيق نفس المعادلة على جميع احصائيات الفرق، بحيث يقسم فارق الأهداف والأهداف المسحلة على عدد المباريات التي خاضها كل فريق قبل تطبيق أحكام البند الرابع، وفي حالة عدم اكتمال المواجهات المباشرة ما بين الأندية المتنافسة على المربع الذهبي ومراكز الهبوط يتم الاحتكام إلى المعيار التالي وفقا لما جاء في البند الرابع من تلك الشروط."

ويشر البند الرابع في شروط المسابقة إلى الاحتكام لعدد من النقاط في حالة تساوي فريقين بالنقاط بداية من المواجهات المباشرة، وفارق الأهداف والأهداف المسجلة.