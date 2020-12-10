تريكة: الجيل الحالي مميز.. واستمرار المشاركة بالمونديال أحد أهداف الكرة بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي والمنتخب السابق، إن استمرارية مشاركة المنتخب في كأس العالم يُعد هدفاً من أهداف الكرة المصرية.

وأشار تريكة، في تصريحات صحفية له، إلى أنه يأمل في مشاركة مصر في مونديال 2022 كما سبق وتأهلت للنسخة السابقة روسيا 2018.

ولفت تريكة الإنتباه في تصريحاته إلى أن الجيل الحالي من اللاعبين جيل مميز ولديه جهاز فني مصري بقيادة الكابتن حسام البدري.

وأتم لاعب المنتخب الوطني السابق تصريحاته بتوجيه رسالة للاعبي المنتخب المصري:"نحن في انتظاركم بالدوحة في 2022."