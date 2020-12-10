غياب ثنائي الإسماعيلي عن لقاء المصري

تأكد غياب محمد مخلوف ومحمد عمار ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى عن لقاء المصرى البورسعيدى. وحصل مخلوف على الانذار الثالث فى آخر مباريات الدورى عن الموسم الماضى،بينما نال عمار البطاقة الحمراء. البطاقة الحمراء. ويخوض الدراويش مواجهة مرتقبة أمام المصرى البورسعيدى مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب لحساب الجولة الافتتاحية بمسابقة الدورى الممتاز.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى المران الرئيسى منذ قليل على ملعب فندق ميركيور المطل على بحيرة التمساح. جاء ذلك ، فى ظل قرار إغلاق الملعب الرئيسى لاستاد الإسماعيلية،بسبب خضوعه لعمليات رفع كفاءة وإحلال وتجديد ، لمعاناته من الإجهاد الشديد.

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