الإسماعيلي يكشف السبب وراء تغيير ملعب التدريبات

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى المران الرئيسى منذ قليل على ملعب فندق ميركيور المطل على بحيرة التمساح. جاء ذلك ، فى ظل قرار إغلاق الملعب الرئيسى لاستاد الإسماعيلية،بسبب خضوعه لعمليات رفع كفاءة وإحلال وتجديد ، لمعاناته من الإجهاد الشديد. قرار إغلاق الملعب الرئيسى لاستاد الإسماعيلية،بسبب خضوعه لعمليات رفع كفاءة وإحلال وتجديد ، لمعاناته من الإجهاد الشديد. ويلتقى الإسماعيلى شقيقه المصرى البورسعيدى مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب فى الإسكندرية لحساب أول جولات الدورى الممتاز الجديد ، على أن يواجه بعدها الإنتاج الحربى باستاد الإسماعيلية يوم 17 ديسمبر الجارى.

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