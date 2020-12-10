موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي بـ«الفيديو» قبل انطلاق المران المسائي

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساءاليوم الخميس.
شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة مصر المقاصة، المقرر لهاالأحد المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
يذكر أن الأهلي يلتقي مصر المقاصة مساء الأحد المقبل على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.
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