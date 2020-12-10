منتخب الشباب يتدرب بالملعب التونسي استعدادا لتصفيات أفريقيا

أدى منتخب الشباب لكرة القدم مرانه اليوم بنادي الملعب التونسي استعدادا لخوض بطولة شمال أفريقيا، المقرر إقامتها بتونس في الفترة من 15 إلى 28 من ديسمبر الجاري، والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب بموريتانيا 2021.
ويواجه منتخب الشباب نظيره الليبي، يوم 15 ديسمبر الجاري، ثم تونس والجزائر يومي 18 و24 من الشهر ذاته ويختتممواجهاته في البطولة بلقاء، يوم 27 ديسمبر الجاري.
وضمت قائمة منتخب الشباب لخوض منافسات البطولة في حراسة المرمى: حمزة علاء- السيد عطية - محمد جمال.
وخط الدفاع: حسام عبد المجيد - حازم هاني - عبد الرحمن العشري - محمد المغربي- محمد أشرف- ياسين مرعي - أحمد عيد - مصطفى أشرف - محمود صابر محترف بالنجم الساحلي التونسي وينضم من العاصمة التونسية .
وخط الوسط: زياد كمال - محمود جهاد - عربي بدر - رشاد المتولي - محمود عبد المحسن - زياد فرج - عبد الغني محمد - كريم محمد - أحمد نبيل "كوكا" - يوسف حسن - إبراهيم عادل.
والهجوم: حسام أشرف - أسامة فيصل - أحمد شريف
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