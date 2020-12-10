تنظم لجنة المرأة بالأهلي برئاسة أنهار قنديل، ندوة غدًا الجمعة بمقر النادي بالجزيرة، تحت ‏عنوان «لا للعنف ضد المرأة»، وذلك تحت إشراف الإدارة التنفيذية بالنادي، واللجنة العليا ‏للجان برئاسة وليد مبروك، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة. ‏ وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة. ‏ وتقام الندوة تحت رعاية السفيرة سناء عطا الله، مقرر المجلس القومي للمرأة، وإيمان ‏النشرتي منسق الندوة وعضو المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة. المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة. ويشارك في الندوة الدكتورة ‏حنان عبدالقادر، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية وعضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة، والدكتورة هند الهلالي أستاذ ‏الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بجامعة عين شمس، ومدير وحدة مناهضة العنف والتحرش ‏بجامعة عين شمس.‏

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة المرأة بالنادي الأهلي تنظم ندوة إجتماعية غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.