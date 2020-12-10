برنامج خاص للمثلوثي في مران الزمالك

خضع التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبرنامج تدريبي خاص بعد انتهاء التدريبات الجماعية. وطالب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق من اللاعب أداء تدريبات بالركض حول الملعب من أجل الوصول للوزن المثاليقبل انطلاق الموسم الجديد.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.
وحضر فاروق جعفر رئيس لجنة الكرة بالزمالك الى تدريبات اليوم من أجل
كما عقد جلسة سريعة مع عبد الحليم علي مدير الكرة من أجل الاطمئنان على أحوال الفريق كما تواجد حسين ياسر المحمدي لاعب الزمالك السابق في تدريبات الفريق من أجل مصافحة الجهاز الفني الذي كان يرتبط بعلاقات وطيدة بهم أثناء احترافه في الدوري البرتغالي؛ وصافح لاعبي الفريق.
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