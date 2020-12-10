ما هي شروط الرجاء المغربي للترشح في الانتخابات الرئاسية الجديدة؟

حددت إدارة نادي الرجاء البيضاوي المغربي الشروط القانونية اللازمة الواجب توفرها في المرشحين لخلافة الرئيس المستقيل “جواد الزيات” في رئاسة النادي خلال السنوات القليلة القادمة.

وأعلنت الجمعية العمومية لنادي الرجاء، حامل لقب الدوري المغربي inwi، الشروط في بيان رسمي جاء فيه “إدارة نادي الرجاء الرياضي تؤكد إلى السيدات والسادة المنخرطين أنه تطبيقا لمقتضيات المادة 23 من القانون الأساسي للجمعية الرياضية، سيتم انتخاب رئيس و أعضاء المكتب المديري الجديد للنادي وفقا للفقرة 11 من جدول أعمال الجمع العام العادي المستدعى ليوم 21 ديسمبر 2020 على الساعة الخامسة مساءًا.”

وأضاف البيان “وجب التذكير أنه على المرشح لمنصب رئاسة الرجاء أن يقدم لائحة للترشيحات، يكون وكيلها، تتضمن عددًا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها. ويجب على المرشح لمنصب الرئاسة، بصفته وكيلا للائحة، أن يقدم لائحة تحمل إمضاءات المترشحين مصادق عليها و إن تبين فيها أسماء المترشحين الشخصية و العائلية و جنسهم.”

وختم بيان نادي الرجاء “يجب تقديم اللائحة للسيد الكاتب العام للنادي في ظرف مختوم 8 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام المقبل وعليه، فإن آخر أجل لتوصل الكاتب العام للنادي بلائحة الترشيحات هو يوم السبت 12 دجنبر 2020 على الساعة 12.00 زوالا.”

جدير بالذكر أن رئيس النسور الخضر، السيد جواد الزيات، كان قد قدم إستقالته من منصبه مباشرة بعد نهاية الموسم المنصرم 2019/20، بسبب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على يد الزمالك المصري.

وقبل رحيل الزيات، أهدى النادي لقب الدوري المغربي للمحترفين للمرة الأولى منذ سبع سنوات بعد التفوق بفارق ضئيل من النقاط عن الوداد الثاني.