الامارات | راشد بن حميد: الأولوية للمدرب المواطن في تدريب المنتخب

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد: الأولوية للمدرب المواطن في تدريب المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة أن "الأولوية دائما للمدرب المواطن في قائمة الخيارات الخاصة بتدريب منتخب الإمارات"، مشيرا في تصريحات صحافية عقب الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الاتحاد بمقره في دبي اليوم، إلى أن الثقة دائما كبيرة في المدرب الوطني، لافتا إلى أنه سيتم قريبا إصدار اللوائح والإرشادات الخاصة بعودة الجماهير إلى المدرجات، ومشددا على أهمية إلتزام الجميع بها. وقال الشيخ راشد بن حميد: أتمنى رؤية الجماهير في المدرجات بأسرع وقت".

وكلف مجلس إدارة الاتحاد، لجنة المنتخبات بإعداد القائمة النهائية للمرشحين لتدريب المنتخب، خلفا للكولمبي بينتو، في أقرب وقتا على أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن ذلك في الاحد المقبل. وعلمت "الإمارات اليوم" أن من بين الأسماء المرشحة المدرب السابق للمنتخب مهدي علي.

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