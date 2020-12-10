الامارات | النصر يهزم "الذئاب" ويهدد الشارقة بالنقطة الـ20

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يهزم "الذئاب" ويهدد الشارقة بالنقطة الـ20 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق النصر فوزاً هاماً اليوم على الفجيرة بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت في استاد آل مكتوم بنادي النصر، في انطلاق مباريات الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي، ليعلن العميد عن عودته القوية للمنافسة على الصدارة بالوصول إلى النقطة 20، ويواصل مطاردة فريق الشارقة قبل أربع جولات من ختام الدور الأول، بينما ظل فريق الفجيرة عند نقاطه الأربعة السابقة، ويستمر في دائرة الخطر للهروب من الهبوط.

وسجل أهداف النصر الثلاثة، حبيب الفردان في الدقيقة 14، وريان مينديز في الدقيقة 43، وكذلك محمد عايض في الدقيقة 49، بينما سجل للفجيرة محمود مصطفى في الدقيقة 49، ثم صموئيل في الدقيقة 70.

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