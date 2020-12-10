شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا بعد عودة أجويرو: غريزته التهديفية ستظل مستمرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إعجابه بردة فعل مهاجمه سيرجيو أجويرو العائد من الإصابة، أمام مارسيليا بدوري الأبطال. وهز اللاعب الأرجنتيني الشباك بعد 10 دقائق من عودته في الفوز على الفريق الفرنسي أمس الأربعاء.

وغاب أجويرو، هداف سيتي عن بداية الموسم بسبب جراحة في الركبة وأصيب مرة أخرى في مواجهة أولمبياكوس الشهر الماضي. وسجل اللاعب الأرجنتيني في مباراته الخامسة هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 41 هدفا في دوري الأبطال.

وأبلغ جوارديولا الصحفيين بعد الفوز 3-0: "غريزته في تسجيل الأهداف ستظل مستمرة، الأهم هو مشاركته في التدريب 3 أو 4 مرات، ورد فعله في التدريبات كان جيدا. وأشار جوارديولا إلى أن أجويرو لن يشارك في التشكيلة الأساسية ضد مانشستر يونايتد بعد غد السبت. وأضاف: "خطوة بخطوة. المهم هو رد فعله الخميس بعد هذا المجهود".

ويحيط الغموض بموقف لاعب الوسط إيلكاي جندوجان بعد خروجه بعد نهاية الشوط الأول أمس الأربعاء. وقال جوارديولا: "إيلكاي تعرض لإصابة في الكاحل. خاض المباراة الأخيرة أمام فولهام لذا لم نرغب في المخاطرة".