شكرا لقرائتكم خبر عن صاروخ نيمار يقترب من حصد جائزة الأفضل في التشامبيونزليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن الأهداف الأربعة المرشحة لجائزة هدف الجولة الختامية لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وهم، هدف الإسباني أنجيلينو، جناح لايبزيج، في شباك مانشستر يونايتد، وهدف الفرنسي جيوليس كوندي، مدافع إشبيلية، في شباك رين، وهدف الأمريكي وستون ماكيني، لاعب يوفنتوس، في شباك برشلونة، وهدف البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، في شباك باشاك شهير. الوضع في مصر

اصابات 119,702

تعافي 104,074

وفيات 6,832

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