شكرا لقرائتكم خبر عن حكم واقعة العنصرية في لقاء سان جيرمان وباشاك: أنا ضد التمييز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الحكم الهولندي داني مكيلي، الذي ركع إلى جانب لاعبي باريس سان جيرمان واسطنبول باشاك شهير، قبل مباراة دوري أبطال أوروبا الأربعاء، احتجاجا على العنصرية، إنه فعل ذلك "لإرسال إشارة". وخلال اجتماع عقد للتحضير للمباراة، تم إبلاغ بنيّة لاعبي كرة القدم الركوع عند عزف نشيد المسابقة. وقال مكيلي لبرنامج على شبكة راديو (NPO 1) الهولندية "قلت إننا بالطبع سنشارك، فأنا أيضا ضد التمييز والعنصرية".

وعلق الحكم قائلا: "لم أتردد في القيام بذلك لإظهار الروح الرياضية والاحترام"، مبينا أن إيماءة اللاعبين لم تكن مفاجأة، لأنها "حدثت بالفعل بشكل متكرر في مباريات أخرى بدوري أبطال أوروبا". وظهر الجدل في المباراة التي انطلقت يوم الثلاثاء في الدقيقة 22، عندما غادر لاعبو باريس سان جيرمان وإسطنبول باشاك شهير الملعب بعد شبهات حول قيام الحكم الرابع للمباراة الروماني سيباستيان كولتيسكو، بتصرف عنصري.