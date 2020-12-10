شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ الأقوى هجوميًا في دوري الأبطال والمان سيتي الأفضل دفاعيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كان حامل اللقب بايرن ميونخ، ومانشستر سيتي أفضل فريقين في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2020ـ 21، بعدما سجل كل منهما أكبر عدد من النقاط بإجمالي 16 نقطة.

واستطاع أتلتيكو مدريد منع الفريق البافاري من تحقيق العلامة الكاملة عندما تعادل معه 1-1 على ملعب واندا متروبوليتانو، بينما تعادل بورتو مع فريق المدرب بيب جوارديولا في ملعب الدراجاو.

وسجل بايرن أكبر عدد من الأهداف في هذا الدور، بواقع 18 هدفا. وتجاوز الفريق البافاري بهدفين رصيد أهداف برشلونة الذي خسر أخيرا المركز الأول في المجموعة أمام يوفنتوس.

وعلى المستوى الفردي، تصدر الإسباني ألفارو موراتا (يوفنتوس) والبرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان) والإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) والنرويجي إيرلينج هالاند (بوروسيا دورتوند) قائمة الهدافين بستة أهداف.

وأنهى الكولومبي خوان كوادرادو (يوفنتوس) دور المجموعات على رأس جدول التمريرات الحاسمة بخمس تمريرات متقدمًا على البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) الذي صنع أربع تمريرات حاسمة على المرمى.

وتصدر البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب خط وسط برشلونة، قائمة التمريرات (572) والتمريرات المكتملة (529)، أي بفاعلية 92%، وهو نفس مستوى لاعب ريـال مدريد توني كروس (498-459).

وكان مانشستر سيتي هو أقل فريق تلقى عددًا من الأهداف، حيث استقبلت شباكه هدفا واحدا فقط، سجله الكولومبي لويس دياز، لاعب بورتو، في الجولة الأولى. واهتزت شباك تشيلسي مرتين، وليفربول ثلاث مرات في هذا الدور، مما يظهر الصلابة الدفاعية لهذا الثلاثي.

وتأهل من كل من إسبانيا وألمانيا أربعة فرق للدور الستة عشر، لكن الدوري الذي احتلت منه ثلاثة فرق رأس المجموعات هو البريمير ليج. ويعد بوروسيا مونشنجلادباخ ولاتسيو أحدث فريقين يبلغان دور الستة عشر في المسابقة بشكلها الحالي.