شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجودو يستعد للبطولة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد المنتخب الوطني للجودو للمشاركة في البطولة الأفريقية، التي تستضيفها مدينة مدغشقر في الفترة من 14 إلى 21 ديسمبر الجاري.
وتعد البطولة الأفريقية إحدى البطولات المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2021.
ويشارك في البطولة كل من محمد عبدالموجود، وأحمد على عبدالرحمن، ومحمد محيي الدين، ومحمد على عبدالعال، وعبدالرحمن محمد، وحاتم عبدالآخر، وعلي حازم، ورمضان درويش، وأحمد وحيد.
ويرأس البعثة الدكتور شريف هنوهم، رئيس جهاز المنتخبات القومية، وعاطف مصطفى وديفيد ماركو، مدربا المنتخب الوطني.
وكان المنتخب قد قضى معسكرًا، نوفمبر الماضي، في أوزبكستان استعدادًا للبطولة.
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