شكرا لقرائتكم نقل مران الإسماعيلى قبل مواجهة المصرى البورسعيدى بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى المران الرئيسى منذ قليل على ملعب فندق الاقامة المطل على بحيرة التمساح. وجاء ذلك ، فى ظل قرار إغلاق الملعب الرئيسى لاستاد الإسماعيلية،بسبب خضوعه لعمليات رفع كفاءة وإحلال وتجديد ، لمعاناته من الإجهاد الشديد. ويلتقى الإسماعيلى شقيقه المصرى البورسعيدى مساء الأحد المقبل باستاد برج العرب فى الإسكندرية لحساب أول جولات الدورى الممتاز الجديد ، على أن يواجه بعدها الإنتاج الحربى باستاد الإسماعيلية يوم 17 ديسمبر الجارى.

وضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلى هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .