شكرا لقرائتكم ديانج يتغزل في حب الكيان: سنة أولى أهلى.. حققت الثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر المالى أليو ديانج نجم وسط الأهلى عن سعادته بتحقيق الثلاثية الدوري المصرى ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر في السنة الأولى له مع القلعة الحمراء مؤكدا أن هذا التتويج يعد شعورا رائعا قاطعا على نفيه وعدا لجماهير الأحمر بالمزيد من الألقاب خلال الفترة المقبلة.

ونشر ديانج مجموعة من الصور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى مع الثلاثية معلقا عليها :" يا له من شعور رائع الحمد الله السنة الأولى مع الأهلى تحقيق وشكرا للجميع ، المشجعين ، الزملاء ، المدربين والمزيد قادم إن شاء الله".

وحرم فيروس كورونا اللعين الأهلى من خدمات ديانج في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك والذى فاز به المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

ويظهر فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بالزى الجديد بداية من الأحد، وبالتحديد فى مواجهة مصر المقاصة بافتتاح مباريات الفريقين فى الدورى العام، وأكد مسئولو الأهلي أن الزى الجديد يحمل العديد من التغييرات على مستوي التصميم، فيما سيتم إلغاء الألوان الاحتياطية الحالية الأسود والبستاج بألوان جديدة مع الاحتفاظ باللون الأساسي للفريق وهو الأحمر الذى يعبر عن هوية النادى على مدار تاريخه.