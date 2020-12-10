تهديدات قطر وراء نقل السوبر الإفريقي للدوحة.. وشوبير وميدو يفتحان النار على الكاف

كتب: ضياء السقا

أثار قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بنقل مباراة الأهلى ونهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي المقرر إقامتها خلال شهر ديسمبر الجاري، من مصر إلى قطر، حالة من الجدل.

وكان فريق نهضة بركان المغربي اعترض على خوض مباراة السوبر الإفريقي فى القاهرة، خاصة أن الفريق المنافس من مصر.

كواليس نقل المباراة

وبحسب موقع "صدى البلد"، فإن السر وراء فشل إقامة المباراة فى مصر من قبل الكاف، يرجع لتمسك الاتحاد القطرى بالعقد المبرم مع الكاف بشان إقامة السوبر الإفريقي لمدة 3 مواسم مقبلة فى الدوحة بداية من العام الماضي.

وتوعد أيضا الاتحاد القطرى الكاف بالمطاردة فى المحاكم الدولية الرياضية والحصول على تعويض مالى كبير وفقا للعقد المبرم بين الطرفين والذى يتضمن شرط جزئي كبير.

وفى هذا السياق ، هاجم الإعلامي أحمد شوبير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي، بكأس السوبر الأفريقي.

شوبير يهاجم الكاف

من جانبه، فتح الإعلامي أحمد شوبير، النار على الاتحاد الإفريقي، قائلا: "الحقيقة لم أر تخبطا في حياتي في الكاف مثلما يحدث هذه الأيام، ولا أرى أي مبرر أو سبب لهذا التخبط".

وأضاف شوبير، في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي: "الكاف أعلن أن السوبر سيقام 3 مواسم في الدوحة ولم يعترض أحد، والزمالك لعب مع الترجي الموسم الماضي وكسب البطولة، والأمور كانت جميلة".

وواصل: "بعد ذلك طلب الكاف من مصر تنظيم بطولة السوبر الأفريقي هذا الموسم ورحبنا بالأمر، ثم حدثت مشكلة باعتراض نادي نهضة بركان على إقامة السوبر الأفريقي في القاهرة".

وتابع: "في النهاية لا يهم الأهلي أو الزمالك مكان إقامة السوبر الأفريقي، لكن ما يهم هو النظام".

ميدو يوضح من يتحكم في «الكاف»!

وفي سياق متصل، أبدى أحمد حسام ميدو مدرب ولاعب الزمالك السابق، اندهاشه من نقل السوبر الأفريقي، من مصر إلى قطر.

وكتب ميدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «المغاربة بيتحكموا في الاتحاد الأفريقي، بيلعبوا ماتشات وقت ما هما عايزين في المكان اللي هما عايزينه!! أحد اصدقائي المغاربة أقسم لي الأسبوع الماضي أن السوبر الأفريقي هيتلعب في الدوحة!!».

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الإفريقي موعد مباراة السوبر الإفريقي للموسم الحالي بين الأهلي ونهضة البركان المغربي في وقت لاحق.

ويشارك الأهلي في مواجهة السوبر الإفريقي بصفتح حامل لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب نظيره الزمالك، بينما يشارك نهضة بركان بعد فوزه بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب بيراميدز.