بعد هدفه «التاريخي والأسرع» أمام ميتيلاند.. أول تصريحات من صلاح و كلوب

أعرب محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، عن سعادته وفخره بتصدر ترتيب هدافي فريقه في دوري أبطال أوروبا.

"مو" تألق وسجل هدفا في تعادل فريقه الإيجابي 1-1 أمام ميتيلاند الدنماركي، الأربعاء، في ختام مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ولم يكن هدف صلاح عاديا، حيث منحه صدارة اللاعبين الأكثر تسجيلا في تاريخ مشاركات ليفربول بالمسابقة، برصيد 22 هدفا متفوقا على الأسطورة ستيفن جيرارد. حسبما نشر موقع "العين الإخباري".

وقال صلاح في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية الخميس: "إنه لشعور عظيم أن أكون أفضل هداف في تاريخ ليفربول في دوري أبطال أوروبا".

واعتبر صلاح أن الرقم التاريخي ليس كافيا، حيث قال: "ما حققته إنجازا أفتخر به للغاية، ويجب أن أواصل السير في هذا الطريق وأن أسجل المزيد من الأهداف لجعل المسافة كبيرة بيني وبين الآخرين".

وشدد صلاح على أن الهدف الرئيسي له في ليفربول ليس تسجيل الأهداف، لكن مساعدة فريقه في تحقيق الانتصارات، مؤكداً: "هذا هو الشيء الأكثر أهمية".

من جانبه كان الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول على رقم صلاح التاريخي قائلاً: "لم أكن أعرف أنه بإمكانه كسر الرقم في هذه المباراة، ولكني على يقين أنه فخور بهذا ويجب أن يكون كذلك".

صلاح نجح في المساهمة في تسجيل 15 هدفا مع ليفربول هذا الموسم بواقع تسجيله 12 هدفاً (9 في الدوري و3 في دوري أبطال أوروبا) وصناعته هدفين في الدوري وهدف في ذات الأذنين.

يذكر أن صلاح كان البطل الرئيسي للريدز في 4 ألقاب حققها الفريق في عهد يورجن كلوب هي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في 2019 ثم الدوري الإنجليزي الممتاز في 2020.