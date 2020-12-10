شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد الغنى: أول 4 مباريات للمقاولون ضرب نار وبطل الدورى بعد الجولة7.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء عبد الغنى، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب، أن المنافسة فى الموسم الجديد ستكون قوية للغاية، وقال عبد الغنى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، المنافسة فى الدورى الجديد صعبة جداً، كنا بنتكلم عن الناس اللى لسه صاعدة ليس لديهم خبرات، ولكن سيراميكا والبنك الأهلى دعموا بشكل كبير جداً كل نادٍ تعاقد مع 25 لاعبا من الدورى الممتاز، وطبيعى تكون هناك مفاجأة كبيرة، الموسم الماضى كان لدينا طموح للمركز الرابع وهو ما تحقق، ونطمح لمركز أفضل والأمر صعب، تصنيفنا أصبح مع الناس اللى فوق ولازم نشتغل على الأساس ده".

وأضاف عبد الغنى، "بطل الدورى يصعب تحديده الآن، ولكن بعد أول 7 مباريات فى البطولة، اللى هيفوز فيهم هيحسم اللقب لكن هيكون بين أهلى وزمالك وبيراميدز، لأن الأخير لديه المقومات المادية، بينما القطبان لديهما المقومات الإعلامية والجماهيرية، ولكن تجميع النقاط هو ما سيفرق فى بداية الدورى وهذا ما فرق مع الأهلى ومعنا".

وتابع المدرب العام للمقاولون العرب، "بداية الدورى بالنسبة لنا ثقيلة أمام الزمالك، ولكنى أحب مواجهة الفرق الكبيرة فى البداية، لأنها تمنحنا تركيزا كاملا، وترفع عنا حمل فريق كبير طول الدورى، عارفين إن الزمالك عنده مشاكل لكنه قادر على حلها، واستعاد أكثر من لاعب بعد مباراة الكأس، ويهمنا الثلاث نقاط أو عدم الهزيمة".

واختتم عبد الغنى تصريحات قائلا، "النجم الساحلى فريق كبير، كله ضرب ضرب مفيش شتيمة، خدنا 4 أو 5 مباريات مع بعض فى البداية بشكل قوى جداً، والحمدلله دعمنا كويس بقى عندنا فرقتين، الأساسيين واللاعبين الجدد، وعاملين حساب النجم كويس جداً، لكن لا نفكر فى مباراة النجم قبل مباريات الدورى، فى النهاية المكسب بيجيب مكسب وثقة، ومباراة أرتا سولار رغم ضعف الفريق الناس بتباركلنا ومبسوطين من المستوى، وأهم حاجة فى مباراة النجم ما نستقبلش أهداف على أرضنا.