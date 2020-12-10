شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر الملعب التونسى يستقبل منتخب الشباب بالورود .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل أنيس الباجي، أمين سر نادي الملعب التونسي، منتخب الشباب تحت 20 عامًا بالورود، قبل خوض شباب الفراعنة أول تدريب على ملعب نجيل طبيعي الخاص بنادي الملعب بالعاصمة التونسية.ويواصل منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، استعدادته في تونس، لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا، وخاض المنتخب مرانه اليوم الخميس، على ملعب نادي الملعب التونسي.

وتحتضن تونس فعاليات بطولة شمال إفريقيا خلال الفترة من 15 الي 28 ديسمبر 2020، وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهة منتخبنا الوطني لنظيره الليبي، يوم 15 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، في تمام الساعة 2 عصرًا، بافتتاحية مشوار الفراعنة بالبطولة، على أن يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته، على ملعب "رادس".



منتخب الشباب



منتخب الشباب

ويلاقي منتخبنا نظيره الجزائري يوم 24 ديسمبر الجاري على ملعب "المنزة"، ويختتم شباب الفراعنة، مواجهاتهم في البطولة بملاقاة المنتخب المغربي، يوم 27 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزه"، على أن تقام جميع مباريات منتخبنا في تمام الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة.