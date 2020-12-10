شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. علياء كرم لاعبة الطائرة: هوايتى القراءة وبحب آسر ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "علياء كرم" لاعبة الكرة الطائرة السابقة فى نادى الطيران، التى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

القراءة.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

باستا.

من نجمك المفضل؟

آسر ياسين وسامح حسين.

من مطربك المفضل؟

تامر حسنى.

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

رسامة.



علياء كرم

لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

لا بتجاهل المعاكسات.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

مفيش حد.

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال؟

الكاجوال.

تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟

لا مش شرط.