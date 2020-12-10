شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال لـ"الخليج 365": 7 رعاة يقدمون 30 مليون جنيه لنادى غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام أنه سيتم مساء اليوم الإعلان عن 7 رعاة لنادي غزل المحلة خلال الموسم الجارى، سيمولون النادى بنحو 30 مليون جنيه منهم الناقل الرسمى للنادى شركة مصر للسياحة إحدى شركاتنا.

وأضاف الوزير فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه تم عمل لائحة جديدة للفريق وعمل فئات للاعبين، وهذا لم يكن معمولا به من قبل، بجانب تعديل عقود اللاعبين وتعديل المكافآت الخاصة باللاعبين ومضاعفتها مع تجديد شامل لغرف الملابس في النادي.

وأشار الدكتور هشام توفيق، أن الوزارة تعمل بشكل كبير على تطوير الفريق للموسم الجارى، حيث نأمل تقديمه مستويات جيدة مع توفير كافة الامكانات للنادي .

وأوضح أنه تم تدعيم الفريق ب9 لاعبيين جدد، فيما ترك النادى 7 لاعبيين، لافتا إلى أن هناك ثقة كبيرة وتفاؤل بالمدير الفنى للفريق الكابتن خالد عيد وجهازه المعاون وإدارة النادى، وفى اللاعبين الذين لديهم ميزة الإقامة فى نفس الاستاد، بما يمنحهم فرصة للراحة بعد المباريات وخلال التدريبات، وهذا ليس متاحا لبقية الأندية .

وحول موقفه من تشجيع الفريق قال الدكتور هشام توفيق أنا بالطبع أهلاوى ، لكني سأكون مشجعا لفريق المحلة فى الوقت نفسه وداعما له.