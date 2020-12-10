شكرا لقرائتكم خبر عن الإتحاد السكندرى يصدر بيانا رسميا بعد تأجيل الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر نادي الاتحاد السكندري بيانا رسميا بشأن تأجيل الجمعية العمومية التي كان مقررا لها غدا الجمعة ، وجاء نص البيان : بناءاً على القرارات والإجراءات الاحترازية للجنة الأزمات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا والمتعلقة بضرورة التزام جميع مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات الاحترازية الواجبة والكفيلة بمواجهة انتشار فيروس كورونا وبناء على الطلبات التى تقدمت بها اللجنة الأوليمبية المصرية وبناء على ما عرضته الإدارة المركزية للطب الرياضى والمعنية بمتابعة تطبيق إجراءات وضوابط مواجهة انتشار فيروس كورونا بمختلف الهيئات فقد ارتأت وزارة الشباب والرياضة كونها الجهة الإدارية المركزية المعنية بمختلف الهيئات الشبابية والرياضية إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في جميع الهيئات الشبابية والرياضية والتى كان مقررا لها الانعقاد خلال الفترة المقبلة و بناءاً على ما تقدم فقد تقرر تأجيل انعقاد الجمعية العمومية التي كان مقرراً لها غداً الجمعة 11-12-2020 إلى موعد أخر يُحدد فيما بعد .

من ناحية أخرى ، حرص محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى على زيارة إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق للاطمئنان عليه بعد تعرضه لحادث سيارة، وأثبتت الفحوصات الطبية التى خضع لها إبراهيم حسن إصابته بكسر فى 4 ضلوع نتيجة الحادث الذى تعرض له فجر اليوم، أثناء قيادة سيارته الخاصة بمنطقة لوران على كورنيش الإسكندرية، واصطدامه بسيارة أخرى وتم استدعاء سيارة الإسعاف.

وخضع إبراهيم حسن لفحوصات طبية مكثفة أثبتت إصابته بكسر في 4 ضلوع وسيرتدى قميصا واقيا لمدة شهر ونصف لحين التئام الكسور، خاصة أن منطقة القفص الصدرى لا يتم عمل جبيرة لها، على أن يعود إبراهيم حسن لاستئناف عمله بانتظام خلال 15 يوما بعد مرور المرحلة الأولى من العلاج الطبيعي.