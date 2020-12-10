شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج علاجى مكثف لكريم نيدفيد قبل عودته لتدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع الجهاز الطبي بالأهلي برنامجاً علاجياً مكثفاً لكريم نيدفيد لاعب الفريق قبل عودته للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، وينفذ كريم نيدفيد برنامجاً يومياً لمدة 8 ساعات برفقة طبيب الفريق، وخضع نيدفيد لأكثر من عملية جراحية مؤخراً فى الركبة، وقال مسئولو الأهلي إن كريم نيدفيد لن يُسافر إلى ألمانيا لاستكمال برنامجه العلاجى كما تردد مؤخراً، وأكدوا أن اللاعب يواصل حالياً تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة فى ركبته.

ورغم تأكيد تقارير الفترة الماضية أن نيدفيد سيُسافر إلى ألمانيا خلال أيام لاستكمال برنامجه العلاجي، فإن مسئولى القلعة الحمراء نفوا هذه الأنباء وأكدوا أن اللاعب يستكمل البرنامج التأهيلي فى القاهرة، ويسير البرنامج العلاجي لكريم نيدفيد بشكل جيد، حيث يؤدى اللاعب تدريبات يومية فى النادى تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، كما أن حالته تحسنت كثيرا فى ظل الوحدات البدنية المتنوعة التى يحصل عليها داخل النادي الأهلي من فريق التأهيل المكون من محمد وفائي ومحمد النجار وطارق عبد العزيز.

وبات من المتوقع أن يعود نيدفيد إلى التدريبات الجماعية بالأهلي في يناير المقبل بعد الانتهاء من المرحلة الحالية من التأهيل والتي تشمل خوض تدريبات بدنية في الجيم بجانب فقرات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي اليومي، يذكر أن كريم نيدفيد يغيب عن مباريات الأهلى منذ 18 شهراً تقريبا وتحديداً منذ أبريل قبل الماضى وأجرى أكثر من جراحة فى الركبة.