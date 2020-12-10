شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سموحة يكشف حصول فوزى الحناوى على ملابس الموسم الجديد قبل رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى أحمد سامى، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة، تصريحات فوزى الحناوى لاعب الفريق المنتقل إلى صفوف الاتحاد السكندرى حول عدم حصوله على ملابس الموسم الجديد من الجهاز الإدارى بسموحة، مؤكداً أن اللاعب حصل على كل الملابس قبل تركه معسكر الفريق الذى أقيم فى القاهرة الفترة الماضية، ثم قام الإداريون بسحب أطقم الملابس منه عقب رحيله، مشيرا إلى أن اللاعب كان موجوداً فى تدريبات الاتحاد السكندرى منذ أكثر من 10 أيام قبل رحيله عن سموحة.

وأضاف مدرب سموحة أن اللاعب وضع نفسه فى مشكلة حاليا بين ناديين كبار قبل ساعات قليلة من بدء الموسم الجديد، بالتوقيع للناديين فى وقت واحد، موضحا أن مسئولى ناديه سيتخذون الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقهم، وهذا أمر طبيعى فى هذه الحالات.

ووجه أحمد سامى الشكر لإدارة سموحة، برئاسة المهندس فرج عامر، على توفير العديد من الصفقات التى طلبها خلال الميركاتو الصيفى الماضى، مشيراً إلى أن هناك صفقات جديدة سيتم مناقشتها مع الإدارة لتوفيرها فى الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان فوزى الحناوى قد وقع لصفوف الاتحاد السكندرى بعقد يمتد لمدة 5 سنوات، وهناك أزمة حاليا بين سموحة والاتحاد بسبب اللاعب.