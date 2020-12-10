4 عقوبات جديدة بلائحة المسابقات.. "عقوبة لإصابات كورونا وهزيمة بسبب الاسعاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن لائحة العقوبات الخاصة بمسابقات القسم الأولى، والتي شهدت على العديد من العديلات كان أبرزها توقيع غرامة على أي فريق يضم أكثر من 16 إصابة بفيروس كورونا، مع إيقاف 16 مباراة لمن يعتدي على الحكم.

وأتى تعديل على البند الخاص بالاعتاد على الحكم أو مساعدية أو أحد مسئولي تنظيم المباراة، ليكون 16 مباراة بدلًا من 8 أشهر كما كان الوضع في لائحة عقوبات القسم الأول السابقة.

وفرض اتحاد الكرة عقوبة باعتبار الفريق مهزوم 3-0 في حالة عدم تواجد سياراتي الاسعاف حتى موعد بداء المباراة، حيث يعطي الحكم الفريق الضيف معلة مدتها 20 دقيقة وإذا تم انقضاء المهلة ولم تصل سياراتي الاسعاف.

وشهدت اللائحة بند جديد بغرامة 250 ألف جنيه في حالة ظهور حالات إيجابية في الإصابة "كوفيد19" لعدد أكثر من 16 لاعب وتم تأجيل المباراة.

وأتى بند أخر باللائحة بغرامة 50 ألف جنيه في حالة عدم الامتثال بتوجه اللاعبين عقب صافرة انتهاء المباراة إلى دائرة منتصف الملعب لتحية بعضهم البعض وتحية الحكام (بدون المصافحة بالأيدي).