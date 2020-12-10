محمد سمير يفوز ببطولة العالم للقوة البدنية

توج اللاعب محمد سمير لاعب نادى الصيد المصرى للقوة البدنية ببطولة العالم للقوة البدنية لعام ٢٠٢٠ والتى أقيمت فى دولة روسيا خلال الفترة من 2-6 ديسمبرالجارى.

وكان قد حقق فريق كره اليد 2006 بنين بصيد أكتوبر الفوز على فريق الشيخ زايد بنتيجة 29- 23 في اطار مباريات منطقة

الجيزه لكره اليد

ضم الفريق تشكيلة تضم: احمد خالد احمد ، معاذ شريف حسن ،مصطفى عبد المنعم شلبي، حسين سمير محمد ، سليم هيثم هائل، محمد ايهاب سيد جوده ، عبد الرحمن طارق رفيق ، مالك احمد مجدي

، احمد جاسر سليمان، نديم رامي سمير ،حسين محمد الملا ،عمر حسام عبد العزيز ،يحيي ايمن القرعي، ادهم حسام صبري، عمر هاني عمر ، علي احمد السرسي ، علي محمد ابراهيم عادل.

كما تغلب فريق تحت 16 سنة" أ "ناشئات لكرة السلة بصيد الدقى على نادى الزمالك (ا) بنتيجة 54 / 21 فى اطار منافسات الدور قبل النهائى لبطولة منطقة الجيزة.