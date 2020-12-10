سلة الصيد تكتسح الجيزة

تغلب فريق تحت 16 سنة" أ "ناشئات لكرة السلة بصيد الدقى على نادى الزمالك (ا) بنتيجة 54 / 21 فى اطار منافسات الدور قبل النهائى لبطولة منطقة الجيزة.

مثل الفريق اللاعبات ألاء عمرو، تاليا شريف، جنة أحمد، جنى طارق، جنى أشرف، جنى طارق سعيد، جومانة محمد، حبيبة أحمد، حبيبة أحمد على، خديجة طارق، زينة محمد، زينة ياسر، سلمى مصطفى، شريفة تامر، فاطمة جلال، فرح عمرو، فريدة عصام، ليلى أحمد، ماهينور تامر، مريم تامر، ملك أحمد، ندى تامر، هنا محمد.

يقود اللاعبات الجهاز الفنى والادارى وائل الطنانى المدير الفنى، ومحمود يونس مدرب،ورمضان رمضان مساعد مدرب، ومحمد صلاح مخطط احمال،

الدكتورة ريم محمود طبيبة الفريق، على الخطيب المدير الادارى، الكابتن احمد الطاهر ادارى، خدمات معاونه احمد سيد.

وحقق فريق كره السله بصيد الدقى تحت ١٨ سنه ناشئات الفوزعلي نظيره نادي ٦ اكتوبر بنتيجه ٥٥ / ١٨ لصالح نادي الصيد ببطوله منطقه الجيزه لكرة السله

واستطاع فريق كره السله بصيد الدقى تحت ١٤ سنه ( أ ) ناشئات الفوز علي نظيره نادي الزمالك ( ب ) بنتيجه ٣٦ / ٥ فى بطولة منطقة الجيزة لكرة السلة

مثل الصيد كلا من اللاعبات جميلة فاروق، جنى

أشرف، جنى بسام، جودى حافظ، جودى عادل، جودى وليد، جبيبه منصور، ريتاج ايمن، زينه قناوى، سارة وليد، سلمى فهمى، فريدة مهران، فريدة كمال، فريدة عبده، ليلى بهجت، مريم عثمان، ملك وائل، ميرنا البرادعى، نور محمود، هانيا شوقير، هانيا هانى، هنا الجوالى، هنا رافت.

وفاز فريق 20 سنة شباب لكرة السلة بصيد أكتوبر على فريق الشرقية للدخان بنتيجة 51-32 في المباراة التي اقيمت على ملاعب صيد اكتوبر، في اطار مباريات منطقة الجيزة لكرة السلة.

يمثل الفريق اللاعبين كمال مصطفى كمال ، عزيز مجدي ، علي حسام، عبد الرحمن محمد، علي نصار، عمر وليد، عمر عمرو، علي عمرو، عمر ايهاب ، محمد مجدي، احمد صبري ، هاشم عمرو، مصطفى محمد، ادهم محمد، يوسف علوي ، رامي محمد، عبد الرحمن محمد، عمر اشرف، مصطفى محمد، محمد المهدي.