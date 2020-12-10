تدريبات خاصة على تنفيذ الكرات الثابتة بمران الزمالك

أشرف البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك ، على تدريبات خاصة بالتسديدات من الكرات الثابتة لمحمود علاء وفرجاني ساسي ومصطفى محمد بعد انتهاء تدريبات الفريق اليوم

الخميس .وقام المدير الفني بإعطاء تعليمات للثلاثي من أجل التنفيذ الأمثل للتسديدات بطرق معينة في الكرات الثابتة.وأكد عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك أن النادي تلقى إخطارا رسميا بإقامة مباراة الفريق أمام المقاولون العرب باستاد الكلية الحربية . ويدخل الزمالك معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا للمباراة الافتتاحية للفريق بمسابقة الدوري المصري الممتاز أمام المقاولون العرب.