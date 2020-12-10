سيد عبد الحفيظ يعقد جلسة مع موسيماني على هامش مران الأهلي

عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور التنسيقية الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة ، التي تشهد انطلاق رحلة الدفاع عن بطولة

الدوري، بالإضافة إلى منافسات دوري أبطال إفريقيا في نسختها الجديدة.

على جانب آخر قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، إن النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق، لن يكون ضمن الحسابات الفنية لمباراة مصر المقاصة المقرر لها الأحد

المقبل، في إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري الممتاز. أضاف: «اللاعب يخضع في الوقت الحالي لتنفيذ برنامج تأهيلي حتى يتعافى من الإصابة في كاحل القدم».

وأوضح عبد الحفيظ أن أجايي قطع شوطًا كبيرًا في برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة. ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها الأحد

المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري الممتاز.