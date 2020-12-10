الزمالك يؤكد إقامة مباراته أمام المقاولون على ملعب الكلية الحربية

أكد عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك أن النادي تلقى إخطارًا رسميًا بإقامة مباراة الفريق أمام المقاولون العرب باستاد الكلية الحربية . ويدخل الزمالك معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا للمباراة الافتتاحية

للفريق بمسابقة الدوري المصري الممتاز.وحضر فاروق جعفر رئيس لجنة الكرة بالزمالك الى تدريبات اليوم من أجل مساندة الفريق والجهاز الفني واللاعبين .كما عقد جلسة سريعة مع عبد الحليم علي مدير الكرة من أجل الاطمئنان على أحوال الفريق كما تواجد حسين ياسر المحمدي لاعب الزمالك السابق في تدريبات الفريق من أجل مصافحة الجهاز الفني الذي كان يرتبط بعلاقات وطيدة بهم أثناء احترافه في الدوري البرتغالي؛ وصافح لاعبي الفريق.