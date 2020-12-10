البلديه يحقق فوزًا صعباً على فاركو للأدوية بدوري القسم الثاني

حقق فريق بلدية المحله فوزاً صعباً ومهماً ،و حصل على ثلاث نقاط غالية بعد فوزه اليوم على نادى فاركو للأدوية بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما بعد ظهر اليوم بملعب البلدية ضمن

مسابقات دورى الدرجه الثانية المجموعه الثالثة .ويعتبر هذا الفوز هو الثانى على التوالى بعد فوز الفريق الأسبوع الماضي أمام الرجاء المطروحة بثلاثية نظيفة وتعادل أمام بنى عبيد فى افتتاح المسابقهوقد أبدى رمضان السيد المدير الفني للفريق سعادته بهذا الفوز والذى اعتبره فوز كبير على إحدى الانديه المنافسه على بطاقة الصعود للمتابعة ، مشير إلى أن اللاعبون أدوا مباراه قويه ونفوذ التعليمات بكل دقه وكانوا عند حسن الظن بهم .