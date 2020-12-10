نجم مانشستر يونايتد السابق يشجع بوجبا على الانتقال إلى ريال مدريد

شجع المهاجم الأسبق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، ديميتار برباتوف، نجم وسط الشياطين الحمر الحالي، بول بوجبا، بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

واقترب بوجبا بشدة من الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد بعد التصريحات الأخيرة لوكيل أعماله الإيطالي الهولندي “مينو رايولا” والتي قال فيها أن النجم الفرنسي وصل إلى نهاية مسيرته مع الشياطين الحمر.

وقال النجم البلغاري في تصريحات نشرتها صحيفة الآس الإسبانية: “أتمنى لبوجبا أفضل شيء، أريد أن أراه يعود لأفضل مستوياته لأنه فتى جيد، هل يكون الذهاب لريال مدريد هو الحل؟ ربما العمل مع زيدان يكون فرصة لإعادة البدء من جديد”.

وأضاف: “بوجبا سيكون صفقة مذهلة لريال مدريد، لأن زيدان كان يلعب في نفس مركزه وكان الأفضل في ذلك المركز، يمكنهما التحدث لإيجاد رابطة خاصة جدًا”.

وتابع: “زيدان أيضًا فرنسي وهذا الأمر يساعد، إنها تفاصيل بسيطة، لكنها مهمة”.

وواصل: “زيدان مر بمقل وضع بوجبا من قبل وقد يساعده ليصبح أفضل لاعب وسط في العالم”.

واختتم: “لو كان بوجبا حقًا غير سعيد في النادي [مانشستر يونايتد]، وفي حال استمراره في الابتعاد عن تشكيلة الفريق، أرى أن الأفضل له هو الرحيل”.

يذكر أن برباتوف انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد في عام 2008، قادمًا من توتنهام هوتسبير نظير 35 مليون جنيه إسترليني، كأغلى صفقة بيع في تاريخ السبيرز، وأغلى صفقة شراء في تاريخ الشياطين الحمر، وذلك استمر لمدة أربعة أعوام حتى انضمام الإسباني خوان ماتا من تشيلسي مقابل 38 مليون إسترليني في يناير 2014.

وأحرز برباتوف ما مجموعه 94 هدفًا طوال فترة تواجده في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فولهام وتوتنهام ومانشستر يونايتد.