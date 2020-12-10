شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من باتشيكو لـ علاء وعبد الغنى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، على منح محمود علاء ومحمد عبد الغنى، مدافعا الفريق تعليمان خاصة على هامش مران الفريق على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة فى مقر القلعة البيضاء.

ونصح باتشيكو اللاعبان بضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة، ومنحهم بعض التعليمات لتفادى الأخطاء التى ظهرت فى الفترة الماضية، وأكد على ثقته فيهم وفى قدارتهم الفنية والشخصية والبدنية.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب فى افتتاح الدورى العام بعد غدا السبتتعليمات