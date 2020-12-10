شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتفل بذكرى التتويج ببطولتين قاريتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحتفل الحساب الرسمي لنادي الزمالك بذكري التتويج بطولتي أفريقيا عامي 1993 وبطولة أبطال الكؤوس 2000.

وغرد الحساب على موقع تويتر قائلا: «نحتفل اليوم بذكرى فوز الزمالك ببطولتين قاريتين؛ بطولة أفريقيا أبطال الدوري عام 1993 للمرة الثالثة ليحتفظ بالكأس مدى الحياة»، واَضاف «وبطولة أفريقيا أبطال الكؤوس عام 2000» وأشار الحساب إلى أن الزمالك «أول فريق مصري يتأهل لبطولة كأس العالم للأندية نسخة 2001 قبل إلغائها» كما هو مسجل في سجلات الفيفا.