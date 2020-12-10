شكرا لقرائتكم خبر عن تمسك قطري وتحكم مغربي وغياب مصري.. القصة الكاملة لنقل السوبر الأفريقي للدوحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اجتماعًا برئاسة كونستانت أومارى القائم بأعمال رئيس كاف، اليوم الخميس، لمناقشة عدد من الملفات التي سيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفى غدا الجمعة، أبرزها تحديد موعد ومكان مباراتي كأس السوبر الأفريقي في نسختي 2020 و2021.

ووفقًا لموقع قنوات «beIN SPORTS»، قرر «كاف» نقل المباراة التي ستجمع الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا مع نهضة بركان المغربي بطل الكونفيدرالية الافريقية، على بطولة السوبر الأفريقي إلى قطر، ويبحث حاليا مع الاتحاد القطري تحديد موعد نهائي للمباراة.

وتوّج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه عقب فوزه في النهائي على حساب الزمالك على استاد القاهرة الدولي بهدفين مقابل هدف وحيد.

في المقابل، تمكن فريق نهضة بركان المغربي من تحقيق لقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الأولى بعد أن فاز في النهائي على بيراميدز بهدف دون رد.

وجاء قرار نقل المباراة إلى قطر بناء على طلب الشركة الراعية لمسابقات الكاف، والتي أوضحت للجنة التنفيذية أن لديها التزامات تعاقدية بشأن إقامة المباراة في الدوحة، ومن المرجح أن تلعب المباراة قبل أسبوع من انطلاق كأس العالم للأندية في الدوحة المقرر له أول فبراير المقبل.

وكان «كاف» قد أصدر بيانا رسميا يوم 20 نوفمبر الماضي، أعلن خلاله عدم إقامة كأس السوبر 2020 في قطر، كما كان متفقاً أن تقام البطولة هناك لمدة ثلاثة أعوام، وحدد يوم 10 ديسمبر موعدًا لإقامة اللقاء في مصر وذلك قبل تحديد طرفي المباراة.

وبعد فوز فريق نهضة بركان المغربي ببطولة الكونفيدرالية اعترض بشدة على لعب السوبر في مصر، خاصة أن منافسه الأهلي بطل مصر، فيما تمسك مسئولو الأهلي بإقامة المباراة في مصر، باعتبار أن لوائح كاف تؤكد أن مباراة السوبر الأفريقي تقام في بلد الفريق الفائز بدورى الأبطال الأفريقى، في حالة عدم إقامتها خارج القارة مثلما حدث خلال العاميين الماضيين في قطر.

وبعد اعتراض الجانب المغربى أصدر كاف بيانًا أعلن خلاله عن عقد اجتماع اليوم الخميس، لاتخاذ القرار النهائي الذي سيتم الإعلان عنه غدا الجمعة في مؤتمر صحفي.

وهاجم الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، تخبط كاف في قراراته، وقال «المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم سيتجتمع اليوم الخميس، لحسم الأمر بشأن موعد ومكان مباراة الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي.. الحقيقة لم أرى تخبطا في حياتي في الكاف مثلما يحدث هذه الأيام، ولا أرى أي مبرر أو سبب لهذا التخبط».

وأضاف: «الكاف أعلن أن السوبر سيقام 3 مواسم في الدوحة ولم يعترض أحد، والزمالك لعب مع الترجي الموسم الماضي وكسب البطولة، والأمور كانت جميلة، بعد ذلك طلب الكاف من مصر تنظيم بطولة السوبر الأفريقي هذا الموسم ورحبنا بالأمر، ثم حدثت مشكلة باعتراض نادي نهضة بركان على إقامة السوبر الأفريقي في القاهرة.. في النهاية لا يهم الأهلي أو الزمالك مكان إقامة السوبر الأفريقي، لكن ما يهم هو النظام».

فيما علق الإعلامي أحمد حسام «ميدو»، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على الأزمة قائلًا: «المغاربة بيتحكموا في الاتحاد الأفريقي.. بيلعبوا ماتشات وقت ما هما عايزين في المكان اللي هما عايزينه!! أحد اصدقائي المغاربة أقسم لي الأسبوع الماضي أن السوبر الأفريقي هيتلعب في الدوحة!!».