شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيماني» يناور بالنجوم الجدد في ضربة البداية بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر بيستو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على منح اللاعبين الجدد المنضمين حديثًا للقلعة الحمراء الفرصة في مباراة مصر المقاصة، حيث تقرر الدفع بطاهر محمد طاهر ومحمد شريف وبدر بانون في التشكيل الأساسي للفريق خلال مباراة المقاصة لتجهيزهم جيدًا قبل خوض الفريق مباراته الأولى في دوري أبطال أفريقيا أمام سيدنيدب بطل النيجر أحد يومي 22 أو 23 ديسمبر الجاري خارج الديار في ذهاب دور الـ32، فضلاً عن بطولة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي.

وحرص المدير الفنى على الاجتماع مع اللاعبين على هامش المران الأخير لمطالبتهم بالاجتهاد وبذل قصارى الجهد حتى يكونوا جاهزين تمامًا للمشاركة في المباريات.